Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Hatay Stadyumu'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın yanı sıra pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.