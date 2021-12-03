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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Hatay Stadyumu'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın yanı sıra pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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