Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor M. Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Hatayspor Başakşehir kaç kaç? Canlı takip! Süper Lig maçında Hatayspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Hatayspor Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Hatayspor Başakşehir maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Hatayspor M. Başakşehir maçı ne zaman, Hatayspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Hatayspor MedipolBaşakşehir maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Hatayspor Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor maçı ne zaman? Hatayspor Başakşehir maçı saat kaçta? Hatayspor Başakşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? Hatayspor MedipolBaşakşehir kaç kaç? Canlı takip! İşte, Hatayspor Başakşehir maçının merak edilenleri. HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Hatayspor MedipolBaşakşehir maçı 14.09.2020, Pazartesi saat 20:00'de başlayacak. HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ? Hatayspor Başakşehir maçı ücretli yayın platformu olan beinSport platformundan yayınlanacak. HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA? Hatayspor Başakşehir maçı beinSport ve ekranlarından yayınlanacak. HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR KAÇ KAÇ? Hatayspor 1-0 Başakşehir maçta ikinci yarı devam ediyor. GOLLER Hatayspor: Selim Ilgaz, HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER Hatayspor: 1 Munir Mohamedi 55 Yusuf Abdioğlu 90 Strahil Popov 14Pablo Santos 16 Mesut Çaytemel 5 Isaac Sackey 88 Ruben Ribeiro 8 Rayane Aabid 11 Gökhan Karadeniz 10 Selim Ilgaz 92 Mame Diouf Medipol Başakşehir: 34 Mert Günok 37 Martin Skrtel 80 Junior Caiçara 6 Alexandu Epureanu 3 Hasan Ali Kaldırım 8 Danijel Aleksic 19 Demba Ba 17 İrfan Can Kahveci 7 Edin Visca 21 Mahmut Tekdemir 27 Enzo Crivelli