Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte cevabı

Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte cevabı

 Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title