Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.