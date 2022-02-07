Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA, Lale Köklü Karagöz - Spor
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Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.