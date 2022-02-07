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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Lale Köklü Karagöz - Spor
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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Haber

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