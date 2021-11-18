Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Dinamik ısınmanın ardından futbolcular pas ve taktik çalışması ile çift kale maç yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.