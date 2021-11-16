Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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