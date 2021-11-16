Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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