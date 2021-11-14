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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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