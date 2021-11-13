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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Burak Milli - Haberler | Spor
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, şut, top kapma, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

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AA / Burak Milli - Spor Haberleri

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