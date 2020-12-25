Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:11
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:13:57. #1.14#
title