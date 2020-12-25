Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
25.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:11
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz