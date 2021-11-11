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Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen idmanda futbolcular, çabukluk ve dayanıklılık idmanı yaptı.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri
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