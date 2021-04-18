Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco