Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz