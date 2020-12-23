Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz