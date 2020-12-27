Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı
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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı

27.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:46
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı

Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, bugün öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Bordo-beyazlı ekip, Antalyaspor ile 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

-İHA-

Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıkların tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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