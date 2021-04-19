Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
Süper Lig'in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Bordo-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Hatayspor, Antalyaspor ile Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da karşılaşacak.
(Gökhan Aklan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı