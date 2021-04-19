Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
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Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Bordo-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor, Antalyaspor ile Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da karşılaşacak.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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