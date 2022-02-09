Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor - Antalyaspor maçı şifresiz mi?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'ndahedefine ulaşmak isteyen Hatayspor - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hatayspor - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Ziraat Türkiye Kupası'ndaheyecanla beklenen müsabakada Hatayspor - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hatayspor - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Hatayspor - Antalyaspor maçı hakemi kim? Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Hatayspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 09.02.2021 Çarşamba bugün saat 17.30'da başlayacak.
Hatayspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan yayınlanacak
Hatayspor - Antalyaspor maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
Haberler.com - Gündem