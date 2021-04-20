Hatayspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Antalyaspor ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler!
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Hatayspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Antalyaspor ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler!

Hatayspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Antalyaspor ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Spor Toto Süper Lig Maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Hatayspor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor-Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak. Peki, Hatayspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Antalyaspor ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler!

Spor Toto Süper Lig Maçı futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Hatayspor-Antalyaspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor-Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak. Peki, Hatayspor-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Hatayspor-Antalyaspor ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

HATAYSPOR-ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hatayspor-Antalyaspor Maçı maçı yeni başladı. Henüz açıklanmadı.

HATAYSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Antalyaspor Maçı 20 Nisan Salı günü oynanacak ve 19:00'de başlayacak.

HATAYSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak.

HATAYSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER!

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Ruben Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Kamara, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ersan, Eren Albayrak, Amilton, Doğukan, Ufuk, Hakan Özmert, Orgill, Podolski

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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