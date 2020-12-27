Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
27.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:08
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Atakaş Hatayspor, gün içinde özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş