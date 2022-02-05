Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.