Hatayspor-Altınordu maçının ardından

18.08.2019 20:42

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu'daki maçta Altınordu takımını 1-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kendi adımıza eksiklerimizi düzeltip, yukarılara doğru oynayan bir Hatayspor izlettirmek istiyoruz." dedi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımlar ritimlerini tam anlamıyla bulamadığı için sezon başı maçların zor olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk 20 dakikasında iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Palut, "Topa sahip olan ve golü arayan taraftık. Altınordu biraz daha bekleyerek oynadı. İlk yarının geride kalan süresinde bizde temponun düşmesi, Altınordu takımında ise bizi zor durumda bırakacak baskınlar yapmasına fırsatlar verdi. İlk yarının sonlarına doğru onlar oyuna hakimdi. İstediğimiz oyunu oynayamadık, oyundan düştük açıkçası." diye konuştu.

Palut, maçın ikinci yarısının oyun seyir zevki yüksek bir karşılaşma olduğunu dile getirdi.

Rakibe çok fazla pozisyon verdiklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"İlk maçı yendiğimiz için çok mutluyum. Güzel başlamak önemliydi. Bu galibiyetle de gerçekten daha birinci haftadan çalışmamız gereken bir sürü ayrıntı bize kaldı, bunları gidermeye çalışacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Altınordu takımına da çok büyük saygı duyuyorum. O saygıyı, belki de daha fazlasını hak edecek ortaya bir performans koydular. Onlara ve hocalarına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum.

Çok zor maçlar geçecek, ilk haftadan belli. Beklenmedik sonuçlar geldi bazı maçlardan. Lig bir 10 ya da 12 hafta geçtikten sonra şekillenmeye başlayacaktır puansal olarak. Kendi adımıza eksiklerimizi düzeltip, yukarılara doğru oynayan bir Hatayspor izlettirmek istiyoruz."

Eroğlu oyundan memnun

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise hazırlık dönemlerinin iyi geçtiğini, genç bir takım olduklarını belirtti.

Hatayspor'un geçen sezondan deneyimli ve iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Eroğlu, "Maçın belki başlangıcında istediklerimizi yapamadık. Özellikle topa sahip olduğumuz pozisyonları kullanamayınca rakibin baskısı bir 15-20 dakika bizim kalemizde gerçekleşti. Ondan sonraki süreçte sistemimiz yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Gol pozisyonlarına girmeye başladık. İlk yarı değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ikinci yarıda Hatayspor baskılı görünse de hem kendilerinin hem de rakibin çok net pozisyonlarının olduğuna dikkati çekti.

O dakikalarda golü bulabilmeleri halinde maçın kendi lehlerine dönebileceğini söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Aslında üretken bir futbol oynadık, kaybetmeyi hak etmedik. İyi oynadık ama atamayınca da gol yiyince kaybediyorsunuz. Maçın bizim açımızdan olumlu yönleri vardı. Skor belki de lehimize gerçekleşmedi ama bu oyunu dahada geliştirip, üzerinde daha da çalışıp, gol bölgelerinde özel çalışmalarla tekrarlayıp kendimizi geliştirmek zorundayız. Futbolcularımın hepsini tebrik ettim, iyi mücadele ettik, iyi oynadık. Belki kaybettik ama oyun anlamında kazandık."

Kaynak: AA