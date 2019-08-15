Hatayspor, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

15.08.2019 19:27

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, Altınordu ile oynayacağı yeni sezonun ilk maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig 2019-2020 futbol sezonu ilk maçında Bolu'da Altınordu ile karşılaşacak olan Hatayspor, evindeki hazırlıklarını noktaladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde taktik antrenman ve çift kale maç yapan futbolcular daha sonra antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "2019-2020 sezonu pazar günü Bolu'da oynayacağımız Altınordu maçıyla beraber başlayacak. Erzurum'da kamp dönemi geçirdik sonra tesislerimizde çalışmalarımıza devam ettik. Bugünkü antrenmanla beraber Altınordu maçının Hatay'daki hazırlıklarını tamamlamış olacağız. Yarın itibariyle Bolu'ya geçeceğiz. Cumartesi günü de Bolu'da yapacağımız ter antrenmanıyla hazırlıklarımızı tamamlayarak maç saatini bekleyeceğiz. Şuanda takımda sakat oyuncumuz yok" dedi.

Palut: "Umarım istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız"

Altınordu'nun gençlerle kurulu olan ve istediğini sahaya yansıtan bir takım olduğunu vurgulayan Palut, "Maçımızı iç saha olmasına rağmen Bolu'da oynayacağız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sene ligi iyi diyebileceğimiz bir performansla noktaladık. Bu senede kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Altınordu takımı her sene genç oyuncularıyla iyi bir performans sergileyen takım. Takımda bazı sirkülasyonlar olmasına rağmen yeni gelen gençlerinde aynı futbol mantalitesinde olmasından dolayı yapmak istediklerinde aksaklık yaşamayan bir takım. Onlara çok saygı duyuyorum. İnşallah seyredenler için güzel bir futbol ortaya konulur. Umuyorum ki inşallah ta biz istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız" şeklinde konuştu.

Abdioğlu: "Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceğiz"

Hatayspor'un deneyimli defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu ise, "Geçen sene bizim için çok güzel bir sezon oldu. Finalde kaybetmek üzücüydü. O nedenle arkadaşlarımızla beraber tekrardan bu sezon yine beraberiz. Hatayspor'un geleceği için bu takımı süper lige çıkarmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Barbosa: "Kazanmamız gereken bir maç"

Hatayspor'un yeni transferlerinden Helder Barbosa da, "Bu maça savaşarak başlayacağız. Çünkü çok zorlu bir lig bizi bekliyor. Çok iyi hazırlandık. Altınordu'nun genç oyunculardan kurulu olduğunu biliyoruz ama ona rağmen çok yetenekli ve çok kaliteli takımlar. Kazanmamız gereken bir maç ve bunun bilinciyle Bolu'ya gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, en iyi şekilde konsantre olacağız" dedi.

Belçika liginden transfer edilen Idir Ouali ise, "Buraya geldiğimde çok iyi şeyler hissettim. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Amacımız en iyi şekilde oynayıp süper lige çıkmak" dedi.

Hatayspor kafilesinin yarın sabah saatlerinde Bolu'ya hareket etmesi bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İHA