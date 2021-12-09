Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular; pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Bordo-beyazlı ekip, yarınki maç için saat 19.00'da özel uçakla İzmir'e hareket edecek.