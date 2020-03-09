Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.



Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan ve şut çalışmasıyla tamamlandı.



İzmir'de bulunan bir otelde kampa giren Hatayspor takımında, Dame Diop ve Yasin Güreler sakatlıkları nedeniyle Altay mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak. - HATAY

Kaynak: İHA