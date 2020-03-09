Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.
09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:39
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
İzmir'de bulunan bir otelde kampa giren Hatayspor takımında, Dame Diop ve Yasin Güreler sakatlıkları nedeniyle Altay mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak. - HATAY
Kaynak: İHA