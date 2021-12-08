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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve çift kale maç çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Takımın yarın yapacağı idmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayıp İzmir'e hareket edeceği bildirildi.

Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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