Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve çift kale maç çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Takımın yarın yapacağı idmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayıp İzmir'e hareket edeceği bildirildi.