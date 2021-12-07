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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, 5'e 2 top kapma, taktik, hava topu, şut ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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