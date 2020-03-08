Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
08.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:41
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, dar alan çalışması ile tamamlandı.
Hatayspor kafilesi, bu akşam hava yoluyla İzmir'e gidecek. - HATAY
Kaynak: İHA