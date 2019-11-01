Hatayspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

01.11.2019 18:08

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını tamamladı.



Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 antrenman, el topu ve dar alanda çalışması ile antrenmanı tamamladı.



Diğer yandan, Erzurumspor mücadelesinde sportmenlik dışı hareketi nedeniyle Hataysporlu futbolcu Kubilay Sönmez'e kulübü tarafından para cezası verildi. Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kubilay Sönmez'e, Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kart ve sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle, yönetim kurulu kararı ile 62 bin 624 TL para cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi. - HATAY

Kaynak: İHA