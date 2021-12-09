Hatayspor, Altay'a konuk olacak
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.
DENİZLİ (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Altay ile deplasmanda karşılaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 26 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Kart cezalı oyuncusu olmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Sadık Baş, Bülent Cevahir, Adama Traore ve Mehdi Boudjemaa'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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