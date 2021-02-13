Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek
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Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek

13.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:36
Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Hatayspor, yarın Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.

Hatay ekibinde, Alanyaspor karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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