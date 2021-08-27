Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve taktik idmanı gerçekleştirdi.

Hatayspor ile Alanyaspor, yarın saat 21.45'te Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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