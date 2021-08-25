Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Hatay Stadyumu'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Alanyaspor ile 28 Ağustos Cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
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