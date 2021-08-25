Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Hatay Stadyumu'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Alanyaspor ile 28 Ağustos Cumartesi günü Hatay Stadyumu'nda saat 21.45'de karşılaşacak. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı