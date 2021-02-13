Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

13.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:24
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma, şut ve taktik çalışması yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Antalya Mahkeme Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:24:34. #1.14#
title