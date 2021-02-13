Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma, şut ve taktik çalışması yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli