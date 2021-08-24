Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Galatasaray maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu