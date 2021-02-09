Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli