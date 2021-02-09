Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

09.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:16
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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