Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

10.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:16
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 18:16:34. #1.15#
title