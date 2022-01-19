Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
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Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.

Hatayspor kafilesi yarın saat 18.00'de hava yolu ile Alanya'ya geçecek. - HATAY

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Haber

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