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Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılar, Galatasaray galibiyetinin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde toplandı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda, Galatasaray maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular, yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcuların ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alan çalışmasıyla tamamlandı. Hatayspor ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - HATAY

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Ocak, Spor, Haber

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