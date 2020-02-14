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Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:33
Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pas çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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