Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

21.09.2019 14:07
Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, pazar günü Manisa'da oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, hava topu ve dar alan çalışması yaptı.


Bordo-beyazlılar, hava yoluyla İzmir'e oradan da kara yoluyla Manisa'ya geçecek. - HATAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.