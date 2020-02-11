Hatayspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

11.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:55

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı.



Hatayspor, 15 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Akhisarspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA