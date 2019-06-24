Hatayspor, Ahmed Sartip'le 3 yıllık ön anlaşma sağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Irak U-19 Milli Takımı'nın kaptanı Ahmed Sartip'le ön anlaşma sağladı.

Hatayspor, Ahmed Sartip'le 3 yıllık ön anlaşma sağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Irak U-19 Milli Takımı'nın kaptanı Ahmed Sartip'le ön anlaşma sağladı. Genç oyuncu sağlık kontrolünden geçmek için Hatay'a geldi.

Hatayspor, Irak U-19 Milli Takım kaptanı olan sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Ahmed Sartip ile 2+1 anlaşma sağladı. Genç futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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