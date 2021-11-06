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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ADANA (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Yarın, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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