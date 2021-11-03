Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, pas, şut ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
Son Dakika: Galatasaray, TFF'nin kararını tanımadı! Lokomotiv Moskova maçı tam kapasiteyle oynanacak

Son Dakika: Galatasaray, TFF'nin kararını tanımadı! Lokomotiv Moskova maçı tam kapasiteyle oynanacak

 Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi ateş püskürdü! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki

Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi ateş püskürdü! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki

 Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam

Gaziantep maçının ardından Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal konuşma: Bugünlere sayende geldim babam
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title