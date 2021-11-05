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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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