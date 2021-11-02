Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve 6'ya 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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