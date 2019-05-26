Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından - İlhan Palut

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk." dedi.

Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca daha çok ortaya koyan bir takım olduklarını belirtti.

İkinci yarda maçı çevirebileceklerine inandıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk. Üç sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün final oynayacağımız için Allah'a şükrediyorum."

Palut, play-off final maçında da ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonrası basın toplantısına katılmadı.

Tribünde olay

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor tribünlerinde olaylar çıktı.

Bazı taraftarlar sahaya girmeye çalışırken bazı taraftarlar da taş ve söktükleri koltukları sahaya, polis ve özel güvenlik görevlilerine attı.

Olaylar sırasında çok sayıda polis ve taraftar yaralanırken birçok taraftar da gözaltına alındı.

Kaynak: AA