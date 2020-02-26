Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

26.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:47

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.



Hatayspor, 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 ve top kapma çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - HATAY

Kaynak: İHA