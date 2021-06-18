Hatayspor'a Kanadalı sol bek
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Hatayspor'a Kanadalı sol bek

Hatayspor'a Kanadalı sol bek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Kanada Milli Takım oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Kanada Milli Takım oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 26 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanada Milli Takım kampında bulunan Adekugbe ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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