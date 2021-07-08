(Özel haber) Hatayspor'a Fransız ön libero

Süper Lig'de geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig'de geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, Fransa'dan Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransa 2. Lig ekibi Guingamp'ın futbolcusu Cezayir asıllı ön libero, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Lavallois'da kiralık geçirmişti. 23 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında ise Quevilly Rouen'e kiralanmıştı.

Mehdi Boudjemaa geçen sezon kiralık oynadığı Laval formasıyla 31 maçta ilk 11'de oynadı ve 2 bin 790 dakikada skor üretemedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı