Hatayspor: 3-1

22.09.2019 21:14

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Erkan Özdamar (x), Sezgin Çınar (x), Baran Eraslan (x)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) - Vrsajevic (xx), Cocalic (xx), Alperen (xx), Musa (xx), Aykut (xx), Taha (xx) (Dk. 60 Rotman x), Burhan (xxxx) (Dk. 86 Ali Kaan), Muhammet (xxxx), Erhan (xxx) (Dk. 73 Bjarnason x), Cikalleshi (xxx)

HATAYSPOR: Akın (x) - Furkan (x), Yusuf (xx), Sadi (xxx), Yasin (xx), Alican (xx), Raayane (x) (Dk. 58 Barbosa x), Selim (xx), Gökhan (xx), Caner (xxx) (Dk. 81 Quali x), Mirkan (xx) (Dk. 74 Bokila x)

GOLLER: Dk. 16 - Dk. 45+1 Burhan, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor) - Dk. 25 Alican (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Taha, Vrsajevic, Aykut, Musa, Muhammet (Akhisarspor) - Rayaane, Barbosa, Selim, Furkan (Hatay)

TFF 1'inci Lig'de 5'inci haftanın kapanış maçında Akhisarspor evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı ve 45+1'inci dakikada Burhan, 90+3'üncü dakikada Cikalleshi atarken, konuk takımın golü 25'inci dakikada Alican'dan geldi. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 10 çıkararak 2'nci sıraya yükselip zirveye ortak oldu. Hatayspor ise 8 puanda kalıp liderliğe yükselme şansını kaybetti.

16'ncı dakikada Cikalleshi'nin pasında topu alan Muhammet, ceza sahasına iyi bir koşu yapan Burhan'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Hatayspor atağında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa 18 yayı üzerinde gelişine vuran Alican'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

45+1'inci dakikada Muhammet'in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Burhan topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-1. İlk yarı 2-1 sona erdi.

50'nci dakikada Muhammet'in ara pasında topla buluşan Cikalleshi rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

90+3'üncü dakikada Muhammet'in başlattığı kontra atakta sol kanatta topla buluşan Bjarnason, Rotman'ı gördü. Topla ceza sahasına giren Rotman, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Cikalleshi'ye pasını verdi. Topu kontrol eden Cikalleshi düzgün bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 3-1.

Kaynak: DHA