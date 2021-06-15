Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekibin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanıp kampa girecek.

Akdeniz ekibi, 19 Temmuz'da tamamlanacak Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarını 22 Temmuz-1 Ağustos'ta Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu