Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek
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Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekibin yeni sezon kamp programı belli oldu.

Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanıp kampa girecek.

Akdeniz ekibi, 19 Temmuz'da tamamlanacak Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarını 22 Temmuz-1 Ağustos'ta Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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Hatayspor, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek - Haberler Spor
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